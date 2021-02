Covid: Coldiretti, da lunedì sei italiani su dieci in zone a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il caldo è corsa verso il mare, le gite fuori porta, lo shopping e i ristoranti durante l’ultimo weekend prima del cambio di colore per 16,3 milioni di italiani che risiedono in Lombardia, Piemonte e Marche, che da lunedi passano a zona arancione mentre la Basilicata si colora di rosso. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti, in riferimento alla nuova mappa dei colori in vigore dal primo marzo nella quale torna gialla la Liguria, ma complessivamente ben dieci Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, insieme a diverse microaree, sono considerate a rischio. In altre parole – sottolinea la Coldiretti – da lunedi quasi sei italiani su dieci (il 57 per cento) sono costretti ad affrontare le restrizioni nelle Regioni arancioni e quelle più rigide in vigore nelle rosse per il rischio Covid. In queste Regioni, nei ristoranti e agriturismi – continua la Coldiretti – è consentita solo la consegna a domicilio o l’asporto, con limitazioni fino alle 18 per i bar che riducono ulteriormente la sostenibilità economica per giustificare le aperture, tanto che in molti preferiscono mantenere le serrande abbassate aumentando le perdite economiche ed occupazionali. Una situazione che con il caldo favorisce gli assembramenti nelle piazze, lungo le vie dello shopping, nel lungomare o davanti ai locali della ristorazione, dove all’interno sono state adottate importanti misure di sicurezza, come il distanziamento dei posti a sedere facilmente verificabile, il numero strettamente limitato e controllabile di accessi, la registrazione dei nominativi di ogni singolo cliente ammesso, osserva Coldiretti. (segue) (Com)