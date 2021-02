Roma: Furto in negozio e esecuzione pena, due arresti in poche ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state arrestate dagli agenti della questura di Roma nel corso di due diverse circostanze. La prima ha riguardato un 35 enne libico, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Pia per furto aggravato. L'uomo all'interno di un negozio di abbigliamento, dopo aver prelevato alcuni capi abbigliamento, gli ha tolto la placca antitaccheggio e li ha nascosti all'interno dello zaino. Accompagnato in commissariato, al termine della redazione degli atti, su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima. Ieri pomeriggio, invece, gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, sono andati a notificare un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale della repubblica presso la Corte d'Appello di Roma in data 25 febbraio ad un uomo originario di Frosinone ma di fatto domiciliato ad Acilia dove si trovava già al regime degli arresti domiciliari. Terminati gli atti è stato associato presso il carcere di Rebibbia dove dovrà scontare la pena di 4 anni e 4 mesi per rapina ed estorsione. (Rer)