Repubblica Ceca: Covid, da lunedì in vigore nuove misure restrittive

- Dal primo marzo in Repubblica Ceca saranno in vigore nuove misure restrittive che prevedono il divieto di spostamento tra i vari distretti del Paese. E' quanto annunciato in conferenza stampa dal primo ministro ceco, Andrej Babis, il quale ha sottolineato che tali misure sono necessarie per contenere la diffusione del Covid-19 ed "evitare scene come quelle viste a Bergamo" la scorsa primavera. "Comprendo che è un grande peso per tutti, non siamo contenti. Ma se non facciamo nulla, il mondo intero vedrà Bergamo", ha dichiarato il capo del governo di Praga. Gli spostamenti tra i vari distretti della Repubblica Ceca, da lunedì, saranno quindi ammessi solamente per ragioni speciali. Il governo di Praga ha anche introdotto restrizioni nelle attività commerciali, in quanto saranno aperti solamente i negozi di generi essenziali. I ristoranti continueranno ad essere chiusi, così come le palestre. Le scuole torneranno alla didattica a distanza e gli asili chiuderanno. (segue) (Vap)