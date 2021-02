Repubblica Ceca: Covid, da lunedì in vigore nuove misure restrittive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco non ha preso invece in esame la chiusura delle fabbriche e di altri luoghi di lavoro analoghi, a cui rimette solamente il compito di fare test periodici sui dipendenti come anticipato dal ministro dell'Industria e del Commercio, Karel Havlicek. "Le nuove mutazioni del virus si comportano in modo differente e sono più contagiose. La situazione non è buona", ha detto nelle scorse ore il premier, Andrej Babis. Il ministro della Sanità, Jan Blatny, ha fatto sapere invece che Praga chiederà aiuto a Germania e Polonia per il ricovero di pazienti affetti da Covid-19 e che la quarantena obbligatoria passerà da 10 a 14 giorni. La Camera dei deputati ha discusso inoltre ieri la richiesta del governo per una nuova proroga dello stato di emergenza. (Vap)