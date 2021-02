Roma: Verdi, domani in piazza contro le discriminazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Europa Verde-Verdi Roma di Roma e Lazio, aderiamo convintamente all'iniziativa partita da Black Lives Matters Roma in vista della Giornata mondiale contro tutte le Discriminazioni. Domani alle 15 saremo quindi in piazza del Popolo per denunciare i molteplici modi con cui la discriminazione colpisce le società contemporanee, portando all'esclusione sociale e alla privazione dei diritti. Sin dalla loro nascita, i Verdi sono impegnati a portare l'ecologia in ogni ambito della vita, intendendo costruire un mondo fondato sul connubio di giustizia ambientale e giustizia sociale". Così, in una nota, i co-portavoce dei Verdi di Roma e del Lazio, Guglielmo Calcerano, Silvana Meli, Laura Rosso e Nando Bonessio. (Com)