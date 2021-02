Covid: da lunedì Lombardia torna arancione, Basilicata e Molise rosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sei le regioni che da lunedì primo marzo saranno interessate dal cambio di colore sulla base dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regia relativo all'epidemia di coronavirus. Lombardia, Marche e Piemonte torneranno in fascia arancione mentre Basilicata e Molise diventeranno zone rosse. La Liguria, invece, ritornerà zona gialla. Ieri, come ogni venerdì, la cabina di regia ha presentato il rapporto settimanale sull’evoluzione della pandemia. L’indice di contagio medio a livello nazionale è di 0,99, lo stesso della scorsa settimana. Tuttavia, ha spiegato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, "l’incidenza tende a rimanere elevata perché non si sgonfia il serbatoio di infetti e questo è un problema. Con un Rt di quasi 1 la mezza buona notizia è che non cresce l’epidemia, ma la mezza brutta notizia è che comunque, se l’incidenza è elevata, un Rt di 1 ci dice che un numero di mille casi genera altrettanti casi".La regione con l’Rt più alto nel Paese è la Basilicata (1,51). La Lombardia segna 0,82, ma i casi risultano in aumento, motivo per cui diventerà arancione. A suscitare maggiore preoccupazione sono le varianti e il fatto che sia cresciuto il numero dei contagi tra i giovani. Ecco perché alcuni governatori hanno annunciato di voler chiudere le aule e mettere gli studenti in didattica a distanza, come hanno fatto Vincenzo De Luca in Campania e Francesco Acquaroli nelle Marche. Il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla situazione epidemiologica nelle scuole è atteso per i prossimi giorni, ma Rezza ha precisato: "la didattica in presenza è una priorità da tutelare se la situazione epidemiologica lo consente. Se ci sono focolai o varianti la chiusura è una misura che deve essere considerata"(Rin)