﻿Covid: Fornaro (Leu), basta polemiche, concentrarsi su contenimento terza ondata

- "Basta polemiche e propaganda a buon mercato non suffragata da evidenze scientifiche. Per il bene dell'Italia ci si concentri sulle misure per il contenimento della terza ondata e per un accelerazione del piano vaccinale". Lo afferma il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro. "Chi ha sostenuto da mesi che bisognava aprire tutto o quasi, abbia il buon gusto adesso di prendersi una pausa evitando alimentare confusione e paura. La questione - continua Fornaro - non è dividersi tra aperturisti e rigoristi, ma quella di tutelare al massimo la salute degli italiani, proseguendo sulla strada percorsa da inizio pandemia, con i necessari correttivi frutto dell'esperienza e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche. Tutto il resto non solo è inutile ma è dannoso per l'oggi e per il domani", conclude Fornaro.(Com)