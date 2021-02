Armenia: presidente Sarkissian ancora non ha preso decisione su dimissioni capo di Stato maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente armeno Armen Sarkissian ancora non ha preso una decisione definitiva sulle dimissioni del capo di Stato maggiore Onik Gasparyan. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale armeno Asmik Petrosyan parlando oggi all'agenzia di stampa russa "Sputnik". Secondo quanto affermato in precedenza dal leader dell'opposizione unita dell'Armenia, Vazgen Manukyan, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan perderà il controllo sulle forze di sicurezza se non riuscirà a rimuovere dall’incarico il capo di Stato maggiore delle Forze armate. "Se non riesce a estromettere Onik Gasparyan perderà il controllo di tutte le strutture di potere. Ciò significa che neanche una singola istituzione gli obbedirà", ha detto Manukyan. Secondo l’ex premier, se Pashinyan riuscirà invece a rimuovere dall’incarico il capo di Stato maggiore è logico che "l'esercito si rimetterà in piedi". "Stanno iniziando i giorni decisivi in Armenia. Sono sicuro che l'esercito si rimetterà in piedi. Se non lo farà, allora dobbiamo rimetterlo in piedi noi. In questi pochi giorni, si decide tutto il destino della nostra lotta. E in entrambi i casi vedo la sconfitta di Nikol Pashinyan", ha detto Manukyan. (segue) (Rum)