Congo-Kinshasa: Delpini, troppo breve la vita di Attanasio, la sua partenza non diventerà un'assenza

- "Vengo da una terra in cui la vita non conta niente, vengo da una terra dove si muore e non importa a nessuno, dove si uccide e non importa a nessuno, dove si fa il bene e non importa a nessuno, dove si può far soffrire senza motivo e senza chiedere scusa". Sono le parole di un immaginario dialogo tra Gesù e l'ambasciatore ucciso in Repubblica Democratica del Congo lunedì scorso, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milamo riportate nella sua omelia dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini durante le esequie al centro sportivo di Limbiate. Nella sua meditazione su una delle più celebri pagine del Vangelo di Matteo (capitolo 25, versetti 31-46), Delpini ha proseguito immaginando che "il Signore risponderà: 'Non dire così, Luca, fratello mio. Io scrivo sul libro della vita il tuo nome come il nome di un fratello che amo, di un fratello che mi è caro. Io ti benedico per ogni bicchiere d'acqua, per ogni pane condiviso, per l'ospitalità che hai offerto' ". "Sono ferito - ha ripreso Delpini pensando poi alle parole dell'ambasciatore Attanasio - perché così gli uomini trattano coloro che li amano e li servono: gli rendono male per bene e odio in cambio di amore. Sono ferito perché ci sono Paesi dove la speranza è proibita, dove l'impresa di aggiustare il mondo è dichiarata fallita, dove la gente che conta continua a combinare i suoi affari e la gente che non conta continua a essere ferita e a ferire. i malvagi sono sempre al sicuro, ammassano ricchezze, contro il giusto tramano insidie e non c'è chi faccia giustizia". (segue) (Rem)