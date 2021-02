Congo-Kinshasa: Delpini, troppo breve la vita di Attanasio, la sua partenza non diventerà un'assenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troppo breve è stata la tua vita - ha proseguito l'Arcivescovo-. Eppure dall'alto della croce si può gridare: "È compiuto", come nel momento estremo si può offrire il dono più prezioso, senza che il tempo lo consumi". E concludendo l'immaginario dialogo, l'Arcivescovo ha detto: "Luca risponderà: 'Piango perché piangono le persone che amo; piango perché restano giovani vite che hanno bisogno di abbracci e di baci, di coccole e di parole vere e forti e non sarò là per asciugare le loro lacrime e condividere le loro gioie'. E il Signore dirà: 'Non dire così, Luca, fratello mio. Io manderò lo Spirito Consolatore, Spirito di sapienza e di fortezza, Spirito di verità e di amore e si stringeranno in vincoli d'affetto invincibile coloro che ti sono cari e nessuno sarà abbandonato e io stesso tergerò ogni lacrima dai loro occhi. La tua partenza non diventerà una assenza, la tua presenza nella gioia del Padre non sarà una distanza. Non piangere più, Luca, fratello mio". (Rem)