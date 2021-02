Sociale: Catalfo (M5s), una riforma degli ammortizzatori per tutti i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministra del Lavoro, la senatrice del Movimento 5 stelle Nunzia Catalfo, propone sul Blog delle Stelle "una riforma degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori, un welfare più inclusivo, che protegga tutte e tutti e che consenta una esistenza libera e dignitosa ai cittadini. La crisi causata dal Coronavirus ha mostrato la necessità di allargare la rete di protezione sociale ed economica anche a quei lavoratori che non sono coperti dall’attuale meccanismo degli ammortizzatori sociali", scrive la senatrice Catalfo, ricordando le misure di emergenza adottate dal governo Conte II. "Adesso è necessario che tale allargamento della protezione non vada disperso, ma razionalizzato e messo a sistema, completando la riforma degli ammortizzatori sociali il cuiimpianto, con l’aiuto della commissione di esperti da me nominata, ho predisposto durante il mio mandato da ministro". Nel post sono elencati nel dettaglio tutti i provvedimenti cardine della riforma proposta, "finalizzata - sottolinea l'ex ministra – al potenziamento ed alla valorizzazione delle competenze piuttosto che alla mera assistenza". (Com)