Business news: Ucraina, nel 2021 inizierà costruzione della tangenziale intorno a Kiev

- La costruzione di una nuova tangenziale intorno a Kiev, della lunghezza di 150 chilometri, inizierà quest'anno. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un forum dedicato alle infrastrutture. “Abbiamo diversi progetti prioritari molto ambiziosi. Uno di questi è la tangenziale di Kiev. Dall'indipendenza del Paese a oggi, in tanti ne hanno parlato, tanti hanno fatto promesse, ma nessuno ha mai visto questa strada. Abbiamo in programma di avviare l'implementazione del progetto della tangenziale di Kiev quest'anno", ha detto il capo dello Stato. Zelensky ha poi parlato di un altro "progetto ambizioso" dedicato al 30mo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina: l'autostrada M30. Il presidente ha sottolineato che questa dovrebbe essere la strada più lunga in Ucraina con una lunghezza di 1.400 chilometri complessivi. L'autostrada collegherà l'est e l'ovest del Paese. (Rum)