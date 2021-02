Business news: Samsung aumenterà la produzione di batterie in Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung SDI Co Ltd ha annunciato che investirà 942 miliardi di won (849 milioni di dollari) per espandere il suo stabilimento per la produzione di batterie per veicoli elettrici in Ungheria. L'azienda, che ha per clienti costruttori di automobili come Ford Motor Co. e BMW AG, sta anche valutando la realizzazione di un secondo stabilimento produttivo nel Paese dell'Europa Centrale, anche se non ha fornito un calendario preciso in proposito. Samsung SDI, una controllata di Samsung Electronics, ha avviato la produzione di batterie in Ungheria nel 2018, e attualmente assembla in quel Paese 50mila batterie per auto elettriche ogni anno. (Git)