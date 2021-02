Business news: Wintershall Dea registra una perdita netta di 839 milioni di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica tedesca Wintershall Dea ha registrato una perdita netta di 839 milioni di euro nel 2020. È quanto riferito dalla società nel corso della conferenza stampa organizzata per tracciare un bilancio dei risultati ottenuti nello scorso anno. Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia di Covid-19 e dagli impegni sul clima. La perdita netta si registra nel confronto con i primi risultati finanziario ottenuto fra maggio e dicembre del 2019, dopo la fusione delle attività di Wintershall e Dea in un'unica struttura. L’utile netto rettificato di Wintershall Dea per il periodo in esame è stato pari a 195 milioni di euro, il 21 per cento in più rispetto a quello registrato fra maggio e dicembre 2019. L'Ebitdax (utile prima delle imposte, interessi, ammortamenti e costi esplorativi) nel periodo in esame è diminuito del 7,6 per cento rispetto al periodo maggio-dicembre 2019, attestandosi a 1,643 miliardi di euro, mentre il fatturato dell'azienda ha raggiunto 3,642 miliardi di euro, l'11,3 per cento in più rispetto al periodo maggio-dicembre 2019. L'utile netto rettificato per il quarto trimestre è aumentato di 1,8 volte su base annualizzata a 128 milioni di euro. (Geb)