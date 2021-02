Roma: scoperto un carico di armi, munizioni e droga a Tor Bella Monaca, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armi e munizioni, oltre a una "centrale di spaccio" ambulante, sono stati scoperti a Tor Bella Monaca dai finanzieri del comando provinciale di Roma che hanno arrestato un ragazzo di venticinque anni per i reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione di armi e munizionamento da guerra. I "baschi verdi" del gruppo pronto impiego di Roma, nel corso del consueto pattugliamento del territorio, hanno fermato per un controllo l’autovettura condotta dal giovane trovando, abilmente occultate nell’abitacolo, tre pistole semi-automatiche (una Beretta 98FS, una Walther e una Beretta 92 Bruni) - di cui due con matricola abrasa e la terza risultata rubata nel 2016 ad Ascoli Piceno - oltre a 220 cartucce di vario calibro, una custodia per il trasporto di un fucile d’assalto, un passamontagna, 197 dosi di marijuana e cocaina, bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento. Le armi, tutte in ottimo stato di conservazione e pronte per l’uso, saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificarne l’eventuale impiego in azioni criminose. L’operazione si inserisce nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio e contrasto ai traffici illeciti messo in atto dalla guardia di finanza di Roma. (Rer)