Usa: Camera dei rappresentanti approva pacchetto aiuti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il pacchetto di stimoli economici da 1.900 miliardi di dollari voluto dal presidente Joe Biden per far fronte alle ricadute economiche della pandemia. La Camera, riferisce la “Cnn”, ha approvato con 219 voti a favore e 212 contrari. Nessun repubblicano ha votato a favore della legge, che passerà ora al vaglio del Senato. Ieri il parlamentarian del Senato, consulente del Senato Usa per le questioni attinenti al regolamento e alle procedure, si è espresso contro l'inclusione di una disposizione per l'aumento del salario minimo federale. Secondo la stampa Usa la decisione di Elizabeth MacDonough, che regge l'incarico di parlamentarian dal 2012, rappresenta una sconfitta per l'ala progressiva del Partito democratico, deciso ad aumentare il salario minimo federale a 15 dollari orari. I Democratici stanno tentando di approvare il vasto pacchetto di misure di spesa tramite la "riconciliation" ("riconciliazione"), una procedura accelerata che consente di aggirare le formali procedure di ostruzionismo ("filibuster") senza disporre di una maggioranza qualificata di 60 voti. Il "riconciliaton" obbliga però per regolamento l'adesione ad una serie di requisiti formali di bilancio, di cui il parlamentarian è per tradizione arbitro incontestabile. Nella serata del 25 febbraio la presidente democratica della Camera dei rappresentanti, Nancy Peolosi, ha espresso l'intenzione di ignorare il pronunciamento di MacDonough, procedendo all'approvazione alla Camera di una versione del disegno di legge che include anche l'aumento del salario minimo. Il pacchetto include anche aiuti diretti alle piccole imprese, assegni diretti da 1.400 dollari agli americani che guadagnano meno di 75.000 dollari all'anno, un aumento del credito d'imposta sui bambini, finanziamenti diretti ai governi statali e locali, finanziamenti per le scuole e più fondi per la distribuzione di vaccini. (Nys)