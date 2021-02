Nagorno-Karabakh: oggi a Mosca riunione dei vicepremier di Russia, Azerbaigian e Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riunione trilaterale dei vice primi ministri di Russia, Azerbaigian e Armenia sul Nagorno-Karabakh è prevista per oggi 27 febbraio a Mosca e tutte le parti hanno confermato la loro partecipazione. Lo ha detto il vice primo ministro della Federazione Russa Aleksej Overchuk all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "La terza riunione del gruppo di lavoro trilaterale sotto la presidenza congiunta dei vice primi ministri della Repubblica dell'Azerbaigian, della Repubblica di Armenia e della Federazione Russa è prevista per il 27 febbraio a Mosca. Al momento, tutte le parti hanno ha confermato la loro partecipazione", ha detto Overchuk. In precedenza, il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev ha affermato che la riunione del gruppo di coordinamento sul Nagorno-Karabakh era prevista per il 27 febbraio a Mosca, ma anche che non c'era ancora una risposta definitiva da parte dell’Armenia. (Rum)