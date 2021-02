Libia: Saleh chiede sessione voto fiducia governo a Sirte l'8 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Cirenaica, Aguila Saleh, ha invitato i membri del parlamento a tenere una sessione a Sirte per discutere della concessione della fiducia al Governo di unità nazionale (Gun) l'8 marzo, a condizione che il Comitato militare 5+5 garantisca la protezione della seduta. Lo ha riferito l'emittente libica "Libya Panorama". Secondo quanto annunciato dall'emittente "Al-Ghad", nel caso in cui non fosse possibile assicurare la sicurezza della sessione a Sirte - città della Tripolitania situata tra Tripoli e Bengasi -, la seduta si svolgerebbe a Tobruk nella stessa data. A tal proposito, prosegue "Al-Ghad", Saleh ha invitato il Comitato militate a rispondere formalmente alla richiesta. Lo scorso giovedì, il premier libico designato, Abdulhamid Dabaiba, ha consegnato a Saleh l'organigramma della futuro governo incaricato di traghettare il Paese verso le elezioni, previste il 24 dicembre. (segue) (Lit)