Libia: Saleh chiede sessione voto fiducia governo a Sirte l'8 marzo (2)

- Il presidente del parlamento libico si è recato venerdì, 26 febbraio, a Rabat, in Marocco, dove ha incontrato il ministro degli Esteri, Nasser Bourita. Durante la conferenza stampa, Saleh ha affermato che "la coesione sociale tra le tribù libiche ha evitato lo spargimento di sangue", sottolineando che il Parlamento accoglie la nuova autorità esecutiva eletta ed è in attesa della convocazione della sessione parlamentare. La Libia è composta da tre regioni "che devono essere rappresentate all'interno dell'autorità" provvisoria, ha aggiunto. Da parte sua, il capo della diplomazia marocchina ha detto: "La Camera dei rappresentanti terrà una sessione per dare la fiducia al governo ad interim, durante la quale il Parlamento deciderà liberamente cosa fare nell'interesse del Paese". Secondo Bourita, "accelerare la formazione del governo ad interim in Libia è un elemento essenziale per gestire la fase di transizione". (Lit)