Polonia: Covid, da oggi quarantena per chi viene da Repubblica Ceca e Slovacchia

- La Polonia introduce la quarantena per chi entra da Repubblica Ceca e Slovacchia. La misura entra in vigore da oggi, come annunciato in conferenza stampa dal ministro della Sanità polacco Adam Niedzielski, per cercare di contenere la terza ondata di coronavirus. Da questa misura sono escluse soltanto le persone che recano con sé un test di esito negativo o che sono già state vaccinate con una seconda dose. Sempre da oggi nel voivodato della Varmia-Masuria, nel nord-est del Paese, rientrano in vigore le restrizioni rimosse due settimane fa, vale a dire che devono nuovamente chiudere alberghi, centri commerciali, cinema, teatri, musei, piscine e campi da tennis. (Vap)