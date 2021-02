Roma: Pd Roma, manifestazione per chiedere la Metro fino al Gra ed oltre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I circoli del Partito democratico del II, XII, XIII, XIV e XV Municipio, insieme ai Consiglieri Pd del Comune di Roma, al Pd Roma e Pd Lazio hanno promosso e organizzato per questa mattina, dalle ore 10, una manifestazione pubblica di fronte alla fermata Metro A di via Mattia Battistini, che si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e con il necessario distanziamento sociale. "Alcuni comitati civici per la mobilità del quadrante Nord-ovest, che da anni si battono con petizioni e raccolta firme per il prolungamento della Metro A -si legge in una nota di Pd Roma- , hanno aderito e contribuito all'organizzazione". La manifestazione, spiegano nella nota, è per richiedere il prolungamento della Metro A da Battistini al Grande Raccordo Anulare ed oltre. “Il capolinea a Battistini della linea A -precisano- è posto in una zona semicentrale, poco favorevole all’interscambio. Per questo si era immaginato, già più di 10 anni fa, un prolungamento per 2 km di tratta fino a Torrevecchia, passando per Primavalle, che la Giunta Raggi non ha mai messo in cantiere". (segue) (Com)