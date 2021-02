Roma: Pd Roma, manifestazione per chiedere la Metro fino al Gra ed oltre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo con determinazione -continua la nota- il completamento della Metro A fino a Torrevecchia e soprattutto la prosecuzione fino al Gra passando per Casalotti e Selva Candida. Il capolinea avrebbe così a disposizione un parcheggio di 2100 posti auto per un vero interscambio modale che consentirebbe ai lavoratori pendolari ed agli abitanti di Primavalle, Torrevecchia, Montespaccato, Casalotti e Selva Candida di usufruire di un vero mezzo di trasporto. Occorre ridurre l’isolamento delle periferie dalla città, evitare congestionamenti del traffico come a Boccea e Torrevecchia. Il quadrante Nord-ovest, soprattutto lungo la direttrice di via Boccea, vive da diversi anni un continuo aumento delle residenze che causano traffico e conseguente aumento dell'inquinamento ed è l'unico settore in cui la Metro rimane lontano dal Gra. Una funivia, invasiva ed instabile, non potrà mai sostituire una metropolitana, vero mezzo di trasporto di massa". (Com)