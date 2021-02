Covid: dodici casi di variante inglese a Olbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici casi di variante inglese sono stati riscontrati ad Olbia. Lo ha reso noto il sindaco, Settimo Nizzi. Le persone contagiate, ha fatto presente il primo cittadino, sono tutte in isolamento e sotto controllo. In città sono complessivamente 95 i casi di contagio da Covid-19 (compresi quelli interessati dalla variante inglese. Quest'ultima ha interessato, nei giorni scorsi alcune scuole per le quali il Comune ha ordinato la chiusura per eseguire la sanificazione degli ambienti e che sono state regolarmente riaperte. (Rsc)