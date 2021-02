Molise: martedì doppia seduta del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise tornerà a riunirsi martedi 2 marzo. Sono in programma due sedute, antimeridiana e pomeridiana. Nella seduta antimeridiana, con inizio fissato per le ore 9.30, l'Assemblea si occuperà delle comunicazioni del presidente della Giunta regionale aventi finalità informative sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle interrogazioni riguardanti la "Campagna vaccinale anti-Covid"; "Disposizioni per il potenziamento dell'attività di screening mediante esecuzione di tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica"; "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-CoV-2. Stato di attuazione". Nella seduta pomeridiana, con inizio alle 15, il Consiglio regionale si occuperà ancora di diverse altri documenti politici fra interrogazioni e interpellanze ma dovrà affrontare anche l'esame di una serie di progetti di legge fra i quali spiccano quelli riguardanti la disciplina delle attività commerciali e quelle artigianali ma anche quelli relativi alle "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)"; "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni"; "Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno"; "Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione"; "Disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise"; "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo "Tutela, conservazione e valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano". (Gru)