Usa: Biden annuncia l'approvazione del vaccino di Johnson & Johnson

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha salutato positivamente il parere favorevole del comitato consultivo della Food and drug administration (Fda) al vaccino monodose della casa farmaceutica Johnson & Johnson contro il Covid-19."E' sicuro e pronto per la distribuzione", ha detto il presidente parlando nel nuovo centro per le somministrazioni nello stadio NRG di Houston, in Texas, dove si trova dopo che nelle scorse settimane una tempesta polare ha colpito violentemente lo Stato.L’agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici ha sostenuto all'unanimità il vaccino contro il coronavirus della casa farmaceutica Johnson & Johnson per l’uso di emergenza, un passaggio fondamentale che apre la strada alla distribuzione nel Paese del preparato, il terzo dopo quelli di Pfizer e Moderna.(Nys)