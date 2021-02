Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Manifestazione Cgil Roma e Lazio per associazione Ex Lavanderia. Piazza Santa Maria della Pietà, Roma (ore 15)- Energia Democratica Roma e Lazio, l'area del Partito Democratico che fa riferimento alla vicepresidente Anna Ascani neo sottosegretaria allo Sviluppo economico nel governo Draghi, riunisce giovani, genitori, insegnanti, esperti e istituzioni per discutere degli effetti del Covid sulla salute psicofisica degli adolescenti e degli interventi da mettere in campo nel breve e lungo termine per far fronte all'emergenza. All'iniziativa, coordinata da Stefania Lattanzi, presidente dell'associazione "Genima Genitori in Rete" e responsabile Infanzia e Adolescenza di Energia Democratica, partecipano insieme a insegnanti, studenti e genitori, la responsabile Politiche Infanzia e Adolescenza di "Save the Children Italia" Antonella Inverno; Marta Morelli responsabile Ufficio Educazione del "Museo Maxxi"; Paolo Lattanzio deputato Pd e primo firmatario della mozione per il Piano nazionale infanzia e adolescenza nonché coordinatore dell'omonimo intergruppo inter-parlamentare; i consiglieri Pd in Regione Lazio Michela Di Biase e Rodolfo Lena e la dott.ssa Fabiana Di Segni psicoterapeuta specializzata in adolescenza e famiglia. Per Energia Democratica saranno presenti la coordinatrice del Lazio Claudia Daconto, la responsabile Scuola Simona Gasbarri e la responsabile Cultura Giulia Di Costanzo. L'iniziativa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Fb di Energia Democratica Roma e Lazio" (ore 15.30) (Rer)