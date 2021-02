Cile: Codelco annuncia aumento utili del 55 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale cilena Codelco, il più grande produttore di rame al mondo, ha annunciato un aumento dei profitti del 55 per cento durante il 2020, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi globali del metallo rosso e delle migliori prestazioni operative. "In un anno tremendamente impegnativo per il Cile e per il mondo, colpito dalla pandemia di Covid-19, che per la nostra azienda ha significato operare per mesi con metà della dotazione, siamo riusciti a superare la produzione dell'anno precedente e generare un avanzo di 2,078 miliardi di dollari per il Cile", ha affermato oggi il presidente di Codelco nel presentare i risultati operativi del 2020. A determinare l'aumento dei profitti, che vengono interamente riversati nelle casse dello Stato, oltre ad una maggiore efficienza operativa, che ha permesso aumentare la produzione del 2 per cento, è stato soprattutto l'aumento del prezzo del rame sul mercato internazionale. Parallelamente, chiarisce l'azienda, il costo diretto di produzione è sceso dell'8,6 per cento a 1.294 dollari per libbra tra gennaio e dicembre "principalmente grazie ai prezzi più bassi delle forniture, del tasso di cambio più elevato, e dell'aumento della produzione".(Abu)