Business news: ministro Finanze Grecia presenta piano per sostenere sistema bancario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze greco Christos Staikouras ha presentato un progetto con cinque iniziative volte a sostenere i mutuatari e le banche del Paese. Parlando alla commissione per gli affari economici del Parlamento in merito al sistema finanziario e alle sue prospettive, concentrandosi anche sulla gestione dei crediti deteriorati, Staikouras ha affermato che lo stock complessivo è sceso in modo significativo dai 75 miliardi di euro nel giugno 2019 (43,6 per cento) agli attuali 59 miliardi di euro, in calo di 16 miliardi di euro e di 48,5 miliardi di euro rispetto a marzo 2016. Il ministro ha notato, tuttavia, che il debito privato non performante è rimasto a livelli molto elevati, come riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini". (Gra)