Business news: Francia, gruppo Faurecia perde 379 milioni di euro nel 2020

- Faurecia, gruppo francese specializzato nella componentistica per automobili, nel 2020 ha perso 379 milioni di euro. Lo ha annunciato la società. Nel secondo semestre le vendite hanno registrato un balzo raggiungendo 8,848 miliardi di euro, il 3,5 per cento in meno su base annua. Nei primi sei mesi del 2020 Faurecia aveva avuto un crollo del 35,4 per cento. Su tutto lo scorso anno le vendite hanno raggiunto 14,645 miliardi di euro, il 19,6 per cento in meno. "Nel secondo semestre, grazie ad un'eccellente preparazione in vista della ripresa della produzione e alle azioni di resilienza intraprese dall'inizio della crisi, Faurecia ha superato tutti i suoi obiettivi finanziari", ha affermato il direttore generale Patrick Koller. (Frp)