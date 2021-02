Business news: fonti stampa, la Grecia valuterà proposte da 7 Paesi per nuove fregate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare della Grecia sta attualmente valutando proposte giunte da sei Paesi nell'ambito dei piani per il rafforzamento delle sue capacità con delle nuove fregate. Secondo quanto riferisce il quotidiano greco "Kathimerini", attualmente sono sotto esame delle autorità elleniche per la scelta di nuove fregate le proposte arrivate fino al 17 febbraio, rispettivamente da sei Paesi: Francia, Stati Uniti, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito e Spagna. La settima proposta sarebbe quella arrivata dall'Italia, che secondo le fonti del quotidiano, riguarderebbe la fornitura di quattro Fremm (fregate europee multi missione) e che sarebbe giunta dopo il 17 febbraio: per questo motivo tale opportunità sarà valutata dalle autorità elleniche nei prossimi mesi. La Marina militare greca, insieme al ministero della Difesa, starebbero al momento esaminando proposte relative alle due versioni delle fregate francesi Fdi, la statunitense Mmsc, l'olandese Sigma 115, due fregate tedesche A200s e A300s, la britannica Arrowhead 140 e la spagnola F110. (Gra)