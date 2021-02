Business news: Commissione Ue, sì ad aiuti alla Grecia da 500 milioni di euro per Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato uno schema greco da 500 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di coronavirus. Il programma sarà aperto alle Pmi attive in tutti i settori ad eccezione dei settori finanziario, dell'agricoltura primaria, del tabacco e della pesca. Anche le persone giuridiche di diritto pubblico e le società offshore sono escluse dal campo di applicazione del sistema. Il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette. L'obiettivo della misura è contribuire a garantire un capitale circolante sufficiente per le Pmi colpite dall'epidemia di coronavirus. L'importo delle sovvenzioni corrisponde agli interessi che i beneficiari avrebbero dovuto pagare sui prestiti esistenti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. La Commissione ha riscontrato che la misura greca è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. (Beb)