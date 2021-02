Business news: Idex 2021, Kalashnikov in cerca di potenziali joint venture nel Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo russo Kalashnikov, controllato dal governo di Mosca, cercherà di stabilire nuove joint venture per vendere nuovi prodotti nel Golfo e per accrescere il proprio fatturato di più del 60 per cento entro il 2025. Lo ha detto al quotidiano emiratino “The National” l’amministratore delegato della compagnia, Dmitry Tarasov, a margine dell’International Defence Exhibition and Conference (Idex) in corso in questi giorni ad Abu Dhabi, negli Emirati. L’obiettivo della compagnia per il 2025 è infatti pari a 50 miliardi di rubli di ricavi (676 milioni di dollari), in aumento del 60 per cento rispetto ai 30 miliardi di rubli (404,8 milioni di dollari) dell'anno scorso. I maggiori mercati stranieri della compagnia si trovano in Medio Oriente, Africa e Asia, ha detto Tarasov, secondo cui l’aumento delle vendite sarà stimolato da “sistemi robotici e droni” ma anche da “prodotti civili a scopo medico”. (Res)