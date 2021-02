Business news: Svezia, H2 Green Steel investe 2,5 miliardi di euro per produrre acciaio senza fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società svedese H2 Green Steel mira a investire 2,5 miliardi di euro, creare 1.500 posti di lavoro diretti e produrre 5 milioni di tonnellate di acciaio senza fossili entro il 2030 in un nuovo impianto vicino a Boden, nel nord della Svezia. Il sito offre condizioni uniche per la produzione di acciaio senza fossili, come ha reso noto la società in un comunicato stampa ripreso dai media svedesi. La regione ha le più grandi miniere di ferro d'Europa, un grande potenziale in termini di energia rinnovabile sotto forma di energia idroelettrica ed eolica, ed è un centro di know-how sui processi industriali a emissioni zero. "Vogliamo accelerare la trasformazione dell'industria siderurgica europea", ha affermato Carl-Erik Lagercrantz, amministratore delegato di Vargas, principale azionista di H2 Green Steel. “L'elettrificazione è stato il primo passo per ridurre le emissioni di anidride carbonica dall'industria dei trasporti. Il passo successivo è costruire veicoli in acciaio privo di fossili di alta qualità", ha affermato. (Sts)