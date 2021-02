Business news: Spagna, nel 2020 per Endesa utile di 1,39 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, Endesa, società del gruppo Enel, ha guadagnato 1,39 miliardi di euro pari al 815 per cento in più rispetto al 2019. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", è significativamente inferiore alle aspettative del mercato, che prevedeva un profitto di 1.867 miliardi, perché si nota una svalutazione di 338 milioni che non influenzerà il dividendo. È quanto emerge dalla documentazione presentata dalla società alla Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv). Endesa prevede di aumentare l'utile ordinario del 12 per cento fino al 2023, raggiungendo 1,9 miliardi di euro, ritardando di un anno l'obiettivo fissato in precedenza a causa dell'incertezza provocata dalla pandemia del Covid-19. (Spm)