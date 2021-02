Usa-Arabia Saudita: dopo rapporto su Khashoggi, Biden punta a “ricalibrare” le relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Arabia Saudita andranno “ricalibrate”, anche alla luce del rapporto dell’intelligence Usa, pubblicato oggi, che punta il dito contro il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman (Mbs) in riferimento all’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. E’ stato questo il primo commento della portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, dopo che i media Usa hanno divulgato i contenuti del documento, secondo il quale Mbs approvò l’operazione dell’intelligence di Riad che ha portato, il 2 ottobre 2018, all’assassinio e allo smembramento del cadavere di Khashoggi nel consolato di Riad a Istanbul. Psaki ha però puntualizzato che la decisione sul futuro del principe ereditario saudita spetta alle autorità di Riad, in particolare per quello che riguarda la sua successione al trono dopo re Salman Bin Abdelaziz al Saud. “Riteniamo – si legge nel rapporto dei servizi Usa - che il principe ereditario abbia approvato un’operazione a Istanbul, in Turchia, per catturare o uccidere il giornalista saudita Jamal Khashoggi”. (segue) (Nys)