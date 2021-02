Usa-Arabia Saudita: dopo rapporto su Khashoggi, Biden punta a “ricalibrare” le relazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il dipartimento del Tesoro ha annunciato l’imposizione di sanzioni nei confronti di alcune personalità dell’Arabia Saudita coinvolte nell’omicidio di Khashoggi. Anche in questo caso Mbs non sarebbe direttamente oggetto di sanzioni. Al contrario, le autorità di Washington sanzionano Hassan Mohammed al Asiri, ex vice capo dell'intelligence generale dell'Arabia Saudita, e della Forza di intervento rapido. Il pacchetto sanzionatorio si basa sul Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, che punisce “gravi abusi dei diritti umani e corruzione”. “Coloro che sono coinvolti nell'orrenda uccisione di Jamal Khashoggi – ha spiegato la segretaria al Tesoro, Janet Yellen - devono essere ritenuti responsabili. Il Tesoro sta sanzionando la Forza di intervento rapido dell'Arabia Saudita e un alto funzionario saudita che è stato direttamente coinvolto nell'omicidio di Jamal Khashoggi”. (Nys)