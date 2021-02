Business news: Ungheria, salari in crescita del 10,6 per cento a dicembre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I salari in Ungheria sono cresciuti del 10,6 per cento annuo a dicembre del 2020. Lo riferisce l'Ufficio centrale di statistica del Paese (Ksh). A novembre dello stesso anno l'aumento era stato dell'8,6 per cento. In termini assoluti il salario mensile lordo medio per i lavoratori a tempo pieno è di 449.400 fiorini (circa 1.250 euro). Quello netto è 298.900 (circa 830 euro). Tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo a dicembre, salito del 2,7 per cento, il reddito reale è cresciuto del 7,7 per cento. Nel 2020 in totale i salari nominali sono cresciuti del 9,7 per cento medio, ovvero del 6,2 per cento in termini reali, a fronte di un aumento dei prezzi del 3,3 per cento. Nel 2020 lo stipendio medio di un uomo è stato più alto di quello di una donna del 18,9 per cento. (Vap)