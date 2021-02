Business news: Germania, la Cina si conferma primo partner commerciale nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, nonostante la crisi del coronavirus, la Cina si è confermata il primo partner commerciale della Germania, con un interscambio da 212,1 miliardi di euro. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, le esportazioni della Germania verso la Cina sono diminuite dello 0,1 per cento su base annua, a 95,9 miliardi di euro. Le importazioni dalla Cina alla Germania sono, invece, aumentate del 3 per cento a 116,3 miliardi di euro. L'eccedenza dell'import è stata di 20,4 miliardi di euro. (Geb)