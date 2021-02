Business news: Bielorussia, centrale nucleare di Astravets sarà pienamente operativa entro maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima unità di potenza della centrale nucleare di Astravets, in Bielorussia, dovrebbe essere pienamente operativa fra aprile e maggio di quest'anno dopo che le procedure di valutazione della sicurezza saranno concluse. Lo ha reso noto un alto funzionario della sicurezza nucleare bielorussa. L'unità di potenza è stata inaugurata nel novembre 2020 ed è entrata in servizio nella rete elettrica bielorussa in modo graduale e finora sperimentale. Come riferisce l'agenzia di stampa statale "Belta", il funzionario ha spiegato che l'impianto non sarà completamente integrato nella rete elettrica della Bielorussia fino a quando non riceverà una serie di valutazioni positive e relative licenze dalla commissione in materia di sicurezza. Due missioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) dovrebbero inoltre recarsi in Bielorussia nel corso del 2021. (Rum)