Business news: Spagna, nel 2020 Ayesa ha partecipato a 190 progetti per rinnovabili

- L'azienda andalusa Ayesa nel 2020 ha intensificato la sua attività nel campo delle energie rinnovabili con 190 progetti, in particolare fotovoltaici, eolici, idroelettrici e biomasse, che insieme sommano una potenza di 11 GW. Ayesa partecipa ai più grandi impianti in costruzione in Spagna con clienti di primo livello, come nel caso del primo parco fotovoltaico di Repsol da 126 MW situato a Manzanares (Ciudad Real), così come i tre progetti di Fotowatio Renewable Ventures (Frv) a San Serván (Badajoz) per un totale di 138 MW. Al di fuori della Spagna, Ayesa è impegnata nel Regno Unito, Italia, Messico, Brasile, Polonia, Sud Africa e Australia, sia nel campo della generazione rinnovabile che nella trasmissione e distribuzione di energia elettrica. (Spm)