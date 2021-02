Business news: Azerbaigian sfrutterà 30 per cento risorse giacimento Dostlug, Turkmenistan il 70 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse del giacimento di idrocarburi Dostlug saranno ripartite al 30 per cento all’Azerbaigian e al 70 per cento al Turkmenistan. È quanto si legge nel progetto di legge adottato in prima lettura dal Parlamento azerbaigiano che prevede l’approvazione del memorandum d’intesa sullo sfruttamento congiunto del giacimento situato nel Mar Caspio concordato da Baku e Ashgabat. La bozza prevede che l'Azerbaijan e il Turkmenistan inizieranno presto a lavorare per stabilire le coordinate geografiche delle rispettive attività nel giacimento Dostlug. Le risorse di idrocarburi che verranno estratte dal giacimento verranno utilizzate per i mercati internazionali attraverso l'utilizzo dei sistemi di transito di trasporto esistenti e in conformità con le norme e le pratiche in vigore nell'industria internazionale del petrolio e del gas. (Rum)