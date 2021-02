Business news: Ucraina: presto approvazione prestito Bers da 50 milioni per nuovi vagoni metro Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale di Kiev nella riunione di venerdì approverà una decisione sulle garanzie locali alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) per consentire la conclusione di un accordo sul finanziamento dell'acquisto di vetture della metropolitana per la capitale ucraina. Lo ha affermato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. "La Bers ha stanziato 50 milioni di euro alla città di Kiev per l'acquisto di vagoni della metropolitana. Firmeremo un contratto di prestito dopo che il Consiglio comunale di Kiev avrà approvato la rispettiva decisione, nella giornata di venerdì. Quest'anno abbiamo in programma di firmare un contratto per l'acquisto di nuovi vagoni", ha detto il sindaco durante una riunione del consiglio comunale di Kiev, come riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform". Nel luglio 2019 la Bersi ha annunciato il prestito da 50 milioni di euro per l'acquisto di vetture della nuova linea della metropolitana di Kiev, nel distretto di Vynohradar. (Rum)