Business news: ministro romeno Popescu, presto una strategia nazionale per la produzione di idrogeno

- La Romania intende delineare nel prossimo periodo una strategia nazionale per la produzione di energia da idrogeno, essendo questa una delle tecnologie su cui l'Unione europea punta sempre di più per il futuro. Lo ha detto il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu alla conferenza specializzata "ZF Power Summit". "Al momento, la Romania non ha una strategia per l'idrogeno. Una squadra del ministero dell'Energia lavorerà con specialisti per elaborare una strategia nazionale sull'idrogeno. Proprio oggi stavo parlando con il segretario di Stato, Dan Dragan, per gestire tutti i progetti sull'idrogeno, perché dobbiamo inviarli per essere inclusi nel Piano nazionale di ricostruzione e resilienza e posso confermare che ci sono progetti sull'idrogeno in Romania", ha detto il ministro citando l'esempio della centrale di Halanga (a sud del Paese), dove esiste un progetto per una centrale elettrica da 150 MW a gas e 50 MW da solare e idrogeno. "Ovviamente l'idrogeno può essere prodotto anche da fonti rinnovabili, può anche essere prodotto da nucleare e gas. Abbiamo progetti sull'idrogeno e li inseriremo nel Piano di resilienza nazionale e stiamo attualmente discutendo di una nuova rete di distribuzione del gas naturale e stiamo discutendo se possa essere utilizzato per una miscela di gas naturale al 10 per cento, l'idrogeno, da finanziare dal Piano nazionale di ricostruzione e resilienza", ha concluso Popescu. (Rob)