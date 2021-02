Business news: Svezia, dimezzate entrate settore turismo a Stoccolma nel corso del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate del settore turistico per la capitale svedese Stoccolma sono diminuite di 41 miliardi di corone nel 2020 (4 miliardi di euro). Lo riferisce il quotidiano svedese "Dagens Nyheter". L'associazione di categoria Visita ha compilato statistiche sulle entrate della municipalità di Stoccolma dal turismo durante l'anno della pandemia. I dati per la capitale risultano dimezzati rispetto al 2019, secondo quanto emerge dal rapporto. Il calo maggiore riguarda i ricavi dei turisti stranieri, con un calo dell'80 per cento, pari a circa 2,18 miliardi di euro. Allo stesso tempo, le notti prenotate negli alberghi di Stoccolma sono diminuite del 55 per cento. Le perdite registrate nella capitale svedese sono di gran lunga le più alta tra le contee del Paese. Le statistiche del portale Visit Stockholm, invece, mostrano che la percentuale di visitatori nazionali nella capitale è aumentata rispetto al 2019. (Sts)