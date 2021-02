Business news: Romgaz presenterà offerta per rilevare partecipazione Exxon in progetto Neptun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Romgaz (produttore e fornitore di gas naturale controllato dallo stato romeno) presenterà un'offerta per rilevare la partecipazione della statunitense Exxon Mobil al progetto Neptun nelle acque profonde del Mar Nero entro i prossimi due mesi. La ha dichiarato il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, al forum online "L'importanza geostrategica ed economica del Mar Nero nell'attuale contesto europeo", organizzato dalla rivista "Financial Intelligence". Secondo Popescu, l'offerta arriverà quindi entro la scadenza dell'attuale mandato del direttore generale ad interim. Al ministro è stato chiesto quale sia la capacità di Romgaz di gestire il progetto Neptun Deep: "Capisco che ci sia questa paura nel mercato per quanto riguarda la gestione di Romgaz", ha detto. "Al momento - ha spiegato - sia il direttore generale, che viene nominato per un periodo di due mesi e che copre esattamente il periodo di presentazione dell'offerta per l'acquisto del pacchetto di Exxon, che il Consiglio di amministrazione, che il direttore economico e tutti gli esperti di Romgaz hanno la capacità di sviluppare questo progetto. (Rob)