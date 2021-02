Usa: Biden su raid in Siria, messaggio a Iran è “non agire impunemente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato l’attacco missilistico lanciato la scorsa notte dalle forze Usa nel governatorato di Deir ez-Zor, nella Siria orientale, dicendo che con l’attacco si è cercato di inviare un messaggio all’Iran: “Non potete agire impunemente, fate attenzione”. Biden lo ha detto durante la sua visita in Texas, dove si trova dopo che una violenta tempesta polare ha colpito lo Stato nelle ultime settimane. Il raid è stato il primo dell’amministrazione Biden e ha provocato 22 morti fra esponenti delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu) e delle milizie di Hezbollah irachene, che controllano il confine tra Siria e Iraq. L'ultimo attacco degli Stati Uniti contro la regione di confine siriana è avvenuto alla fine del 2019, durante l’amministrazione di Donald Trump. Come affermato dal portavoce del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, John Kirby, gli attacchi aerei sono una risposta ai recenti lanci di razzi contro le forze Usa in Iraq, in particolare quelli del 15 febbraio contro la base della Coalizione internazionale a Erbil (nel Kurdistan iracheno) e del 20 febbraio contro la base militare di Balad a nord di Baghdad. “Il presidente Biden agirà per proteggere il personale americano e della coalizione internazionale. Al contempo, abbiamo agito in maniera deliberata, al fine di allentare la tensione nella Siria orientale e in Iraq", ha dichiarato Kirby.(Nys)