Business news: Azerbaigian, governo punta ad aumentare competitività corridoi di trasporto

- L'Azerbaigian sta aumentando la competitività dei propri corridoi di trasporto. Lo riferisce la Commissione doganale statale, ripreso dall'agenzia di stampa "Trend". Le autorità di Baku hanno infatti avuto un incontro online con funzionari della Banca Mondiale sul tema della logistica, in particolare per il servizio privato. Il vicepresidente della Commissione azerbaigiana, Javad Gasimov, ha osservato che sono state stabilite relazioni a lungo termine e che si sviluppa costantemente una proficua cooperazione tra la Banca mondiale e l'istituzione di Baku. Le riforme attuate negli ultimi anni sotto la guida del presidente Ilham Aliyev hanno creato condizioni favorevoli per il rafforzamento materiale e tecnico, la base normativa e giuridica delle autorità doganali, ampliando e sviluppando la cooperazione doganale su scala internazionale. (Rum)