Business news: Francia: famiglia Peugeot, entusiasti dell'operazione che ha dato vita a Stellantis

- Siamo "entusiasti" dell'operazione che ha portato alla nascita di Stellantis attraverso la fusione di Peugeot Société Anonyme (Psa) e Fiat Chrysler Automobiles (Fca). Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Robert Peugeot, presidente di Société foncière financière et de participation (Ffp), gruppo detenuto all'80 per cento da Etablissement Peugeot Frère (Epf) holding della famiglia che ha il 7,2 per cento di Stellantis. Ffp a partire da giorni scorsi ha cambiato nome ed è diventata Peugeot Invest. "La denominazione Ffp non diceva più niente a nessuno. Abbiamo voluto che il nuovo nome rifletta chi siamo e quello che facciamo", ha detto il dirigente. Abbiamo anche raggruppato le partecipazioni familiari nell'automobile all'interno di una nuova società che è stata ribattezza 'Peugeot 1810', detenuta al 23,5 per cento da Epf e al 76,5 per cento da Peugeot Invest. Questa società riunirà il nostro 7,2 per cento in Stellantis e il nostro circa 3 e cento in Faurecia", ha spiegato Jean-Philippe Peugeot, amministratore e vice-presidente di Peugeot Invest. (segue) (Frp)