Business news: Germania, Nord Stream 2 AG presenta domanda per attuazione immediata permesso costruzione

- Nord Stream2 AG, l'operatore dell'omonimo gasdotto in completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, ha presentato all'Agenzia federale per la navigazione marittima e l'idrografia (Bsh) la domanda per l'attuazione immediata del permesso di costruzione dell'infrastruttura. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In questo modo, Nord Stream 2 AG ha reagito ai ricorsi presentati contro il gasdotto dall'Associazione tedesca per la tutela dell'ambiente (Duh) e dall'Associazione tedesca per la conservazione della natura (Nabu). I due enti affermano che, quando a gennaio scorso ha autorizzato la realizzazione del Nord Stream 2 nelle acque della Germania, il Bsh ha ignorato le tesi a favore a favore della protezione dell'ambiente e del clima. Secondo Nord Stream 2 AG, la sezione del gasdotto che attraversa la zona economica esclusiva tedesca (Zee) in cui sono ancora necessari i lavori è lunga 16,5 chilometri. Il Bsh è giunto alla conclusione che tale tratto costeggia una riserva ornitologica. Tuttavia, a causa della profondità delle acque, secondo l'agenzia il dato è di scarsa rilevanza. (Geb)