Usa-Messico: colloquio tra Blinken e omologo Ebrard, focus su cooperazioneù

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi virtualmente il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Le parti hanno discusso la continua cooperazione bilaterale sulle questioni migratorie, inclusa la chiusura dei protocolli di protezione dei migranti, nonché degli sforzi condivisi per affrontare la sfida che la pandemia di Covid-19 rappresenta per i due paesi. Blinken ed Ebrard hanno ribadito la forte partnership tra Stati Uniti e Messico e la mutua dedizione nel lavorare per migliorare la sicurezza e la prosperità economica. Blinken ha infine evidenziato la necessità di lavorare insieme nello sforzo globale per la lotta al cambiamento climatico e nell’affrontare le questioni energetiche.(Nys)